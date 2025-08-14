DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.716 +0,5%Euro1,1675 +0,5%Öl66,10 -0,9%Gold3.348 +0,1%
Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq und S&P 500 nach Inflationsdaten

12.08.25 22:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.681,9 PKT 296,5 PKT 1,39%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.445,8 PKT 72,3 PKT 1,13%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationsdaten haben am Dienstag die US-Börsen angeschoben. Der technologielastige NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten Rekordhöhen. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial legte deutlich zu, ihm fehlt aber noch etwas bis zu seinem Höchststand von Ende vergangenen Jahres.

In den Vereinigten Staaten tritt die Inflation trotz höherer Zölle auf der Stelle, wie Daten für den Monat Juli zeigten. Die Auswirkungen durch die Tarife hielten sich in Grenzen, kommentierten die Ökonomen der ING Bank. Dies mache für die US-Notenbank den Weg frei, die Zinsen im September zu senken.

Nach dem verhaltenen Wochenauftakt war die Stimmung in New York daher am Dienstag gut. Der Dow beendete den Handel mit plus 1,10 Prozent auf 44.458,61 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,33 Prozent auf 23.839,20 Punkte hoch. Der S&P 500 gewann 1,13 Prozent auf 6.445,76 Zähler./ajx/he

