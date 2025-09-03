DAX23.504 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.098 -1,0%Nas21.122 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1659 -0,4%Öl68,80 +0,9%Gold3.513 +1,0%
Aktien New York: Steigende US-Zinsen und schwache Techwerte belasten

02.09.25 15:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten und teils stark fallende Technologieaktien haben am Dienstag die großen US-Aktienindizes belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 44.979 Punkte. Damit entfernte sich der Dow wieder von dem vor kurzem erreichten Rekordhoch von knapp 45.758 Zählern. Am Montag waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Gefahr weiter steigender Staatsschulden hat Investoren zu Verkäufen von US-Staatsanleihen veranlasst. Im Gegenzug stiegen deren Renditen am Dienstag. Das wiederum lastete an den Aktienbörsen auf der Tech-Branche, die bei vielen Anlegern als sehr hoch bewertet gilt. Bei steigenden Zinsen hinterfragen Anleger diese hohen Bewertungen.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 Index verlor 1,3 Prozent auf 23.118 Zähler. Amazon, NVIDIA, Apple, Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) büßten bis zu 2,3 Prozent ein. Der S&P 500 gab um 1,3 Prozent auf 6.378 Punkte nach./bek/jha/