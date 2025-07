Aktien New York: Zinsentscheidung der Fed hält Anleger zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten der auf Hochtouren laufenden Saison der Quartalsbilanzen von US-Unternehmen ist am Mittwoch die Sitzung der US-Notenbank Fed in den Fokus gerückt. Die damit verbundene Ungewissheit hat die Anleger im frühen Handel von größeren Engagements an den US-Börsen abgehalten. Schon am Vortag hatte sich an der New Yorker Börse und am Handelsplatz Nasdaq eine abwartende Haltung breit gemacht.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 44.635 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.381 Punkten. Der von Technologie-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 stieg ebenfalls um 0,2 Prozent auf 23.355 Zähler./bek/jha/