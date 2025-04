Aktien Schweiz knapp behauptet - Technologiewerte im Sog von Nvidia schwach

DOW JONES--Knapp behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Ungewissheit über den weiteren Fortgang des Zollstreits dämpfte die Stimmung und ließ die Anleger in vielen Aktien Gewinne mitnehmen, zumal das lange Osterwochenende bevorsteht. An Karfreitag und Ostermontag ruht der Börsenhandel in der Schweiz. Allerdings verringerte sich der Verkaufsdruck nach einem Medienbericht, wonach sich China offen für Gespräche mit den USA gezeigt haben soll. Allerdings knüpfe Peking dies an Zugeständnisse von US-Präsident Donald Trump, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Unsicherheit ließ Anleger in "sichere Häfen" wie den Schweizer Franken und das Gold flüchten. Der Preis des gelben Edelmetalls stieg auf ein Rekordhoch.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.599 Punkte.Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,55 (zuvor: 23,26) Millionen Aktien.

Technologiewerte fielen im Sog von Nvidia. Die KI-Ikone erwartet im Zusammenhang mit der Export-Beschränkung ihrer H20-KI-Chips nach China eine Belastung von bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar. Überdies veröffentlichte der niederländische Chipausrüster ASML enttäuschende Zahlen. Im SMI verbilligten sich daraufhin Logitech um 2,5 Prozent. In der zweiten Reihe fielen Ams-Osram um 5,5 Prozent. VAT und Comet gaben um 4,8 und 4,5 Prozent nach.

Besser als der Markt hielt sich das SMI-Schwergewicht Nestle (+0,5%) am Tag seiner Hauptversammlung. Die ebenfalls als defensiv geltenden Swisscom rückten um 0,8 Prozent vor.

