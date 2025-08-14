DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.445 +1,1%Nas21.623 +1,1%Bitcoin102.386 +0,1%Euro1,1683 +0,6%Öl66,06 -1,0%Gold3.350 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- Lilium, NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck
Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden? Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Wien Schluss: Leichte Kursverluste

12.08.25 18:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.716,8 PKT -4,2 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag kaum verändert beendet. Der ATX gab mit 4.716,84 Punkten um 0,09 Prozent nach. Für den ATX Prime ging es um 0,04 Prozent nach unten auf 2.359,21 Zähler. Wie auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten nach oben.

Wer­bung

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juli im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,7 Prozent gestiegen. Die weniger schwankungsanfällige Kernrate, ohne Lebensmittel und Energie, betrug 3,1 Prozent. Die Daten sind vor allem mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung.

Die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten in Deutschland haben sich im August unterdessen stärker als erwartet eingetrübt.

In Wien standen die Aktien von Frequentis nach Zahlen im Fokus. Das Wiener Technologieunternehmen hat im ersten Halbjahr Umsatz und Auftragseingang kräftig gesteigert. Die Papiere gewannen am Ende 2,1 Prozent.

Wer­bung

Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Lenzing-Titel von 32,7 auf 29,5 Euro gesenkt und die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Aktien büßten 2,6 Prozent ein auf 26,50 Euro.

Schwächster Wert waren die Aktien der Addiko Bank mit einem Abschlag von 3,4 Prozent. Do&Co legten am oberen Ende drei Prozent zu./spo/mik/APA/jha