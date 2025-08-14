Aktien Wien Schluss: Leichte Kursverluste

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag kaum verändert beendet. Der ATX gab mit 4.716,84 Punkten um 0,09 Prozent nach. Für den ATX Prime ging es um 0,04 Prozent nach unten auf 2.359,21 Zähler. Wie auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten nach oben.

Wer­bung Wer­bung

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juli im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,7 Prozent gestiegen. Die weniger schwankungsanfällige Kernrate, ohne Lebensmittel und Energie, betrug 3,1 Prozent. Die Daten sind vor allem mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung.

Die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten in Deutschland haben sich im August unterdessen stärker als erwartet eingetrübt.

In Wien standen die Aktien von Frequentis nach Zahlen im Fokus. Das Wiener Technologieunternehmen hat im ersten Halbjahr Umsatz und Auftragseingang kräftig gesteigert. Die Papiere gewannen am Ende 2,1 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Lenzing-Titel von 32,7 auf 29,5 Euro gesenkt und die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Aktien büßten 2,6 Prozent ein auf 26,50 Euro.

Schwächster Wert waren die Aktien der Addiko Bank mit einem Abschlag von 3,4 Prozent. Do&Co legten am oberen Ende drei Prozent zu./spo/mik/APA/jha