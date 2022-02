DuPont-Aktie gewinnt: DuPont verdient mehr als erwartet und erhöht Dividende

Zudem kündigte der US-Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar an.

Der Nettogewinn sank im Quartal zwar auf 204 Millionen Dollar oder 39 Cent pro Aktie, einschließlich 8 Cents pro Aktie für nicht fortgeführte Aktivitäten, nach einem Gewinn von 222 Millionen Dollar oder 30 Cent pro Aktie im Vorjahr. Ohne einmalige Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie aber bei 1,08 US-Dollar und damit über dem Factset-Konsens von 99 Cent.

Der Umsatz wuchs um 13,9 Prozent auf 4,27 Milliarden Dollar und übertraf damit den Konsens von 4,03 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen erhöht seine vierteljährliche Dividende von 30 Cent auf 33 Cent pro Aktie, wobei die neue Dividende am 15. März an die am 28. Februar eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Für das Jahr 2022 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,60 bis 4,90 Dollar und einen Umsatz von 17,4 bis 17,8 Milliarden Dollar, verglichen mit dem Konsens für ein Ergebnis von 4,88 US-Dollar je Aktie.

Die DuPont-Aktie steigt im NYSE-Handel zeitweise um 4,94 Prozent auf 79,09 US-Dollar.

DJG/DJN/jhe/mgo

NEW YORK (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf DuPont de Nemours Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf DuPont de Nemours Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf DuPont de Nemours

Bildquellen: Kevin Norris / Shutterstock.com