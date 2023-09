All for One Group-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Depot umstrukturiert

Anleger sollten All for One Group nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Für den 12.09.2023 wurde bei All for One Group ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 15.09.2023 öffentlich gemacht. Von in enger Beziehung Nucleus Beteiligungs GmbH wurden am 12.09.2023 All for One Group-Papiere gekauft. Für je 39,25 EUR wurden 13.000 All for One Group-Papiere erstanden. Die All for One Group-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,80 Prozent im Plus bei 38,60 EUR.

Mit einem Wert von 41,00 EUR bewegte sich die All for One Group-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. All for One Group verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,75 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 4.982.000 beziffert.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 12.09.2023 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 13.000 Anteile zu jeweils 39,25 EUR an Knünz Invest Beteiligungs GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net