Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 297,80 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 297,80 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 298,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 297,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.041 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 304,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 19,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 15,11 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 320,29 EUR.

Am 13.11.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,80 Mrd. EUR – ein Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.02.2026 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 25,03 EUR je Aktie.

