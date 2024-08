Allianz Aktie News: Allianz gibt am Mittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 252,80 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 252,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 250,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 194.819 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Gewinne von 10,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,79 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,70 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,67 EUR an.

Am 15.05.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,71 EUR je Allianz-Aktie.

