Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 292,00 EUR.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 292,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 291,60 EUR. Bei 293,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 112.215 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 297,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 35,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,91 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 EUR, nach 5,82 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 vorlegen. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

