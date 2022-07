Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Allianz 184,00 EUR

0,77% Charts

News

Analysen

Das Papier von Allianz legte um 04.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 183,20 EUR. Bei 184,36 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 182,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253.441 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 21,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 178,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,75 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 250,08 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 12.05.2022 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.08.2022 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Allianz.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2022 19,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Juni mehrheitlich zum Kauf

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com