Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 204,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 205,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 301.030 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 30,91 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 246,45 EUR an.

Am 09.11.2022 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,01 EUR erwirtschaftet worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.800,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 16.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 16,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie in Grün: Allianz stockt Verzinsung von Lebensversicherungen auf

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie etwas tiefer: Neue Bilanzierungsmethode von Allianz dürfte Eigenkapital-Rendite erhöhen

