Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag behauptet

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 261,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 261,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 261,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 260,90 EUR. Bei 261,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.596 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 7,24 Prozent zulegen. Bei 202,70 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,79 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 286,29 EUR an.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,06 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

Munich Re-Aktie und Hannover Rück-Aktie mit Wochenminus: Analyst befüchtet hohe Großschäden für Versicherer

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen