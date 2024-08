Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 251,60 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 251,60 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 254,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 254,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 39.074 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 11,29 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 214,45 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 17,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,67 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 37,66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 08.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

