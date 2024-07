Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Allianz

So entwickelt sich Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 261,30 EUR.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 261,30 EUR nach. Bei 260,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 84.781 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Gewinne von 7,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 203,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 15.05.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,66 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,85 EUR je Aktie.

