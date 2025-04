Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 356,20 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 356,20 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 354,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 356,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 469.419 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,71 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 344,71 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. Das EPS wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,77 EUR je Aktie.

