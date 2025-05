MÄRKTE EUROPA/Leichter vor Fed-Entscheidung - Berichtssaison macht Kurse

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Abgaben geschlossen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend hielten sich Anleger zurück. Mehrheitlich wurde damit gerechnet, dass die Leitzinsen bestätigt würden. Interessant dürften Aussagen über das weitere Vorgehen bei den Zinsen werden. Hier sind die Erwartungen sehr breit gestreut - von keine Zinssenkung bis zum Jahresende bis zu drei. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 23.116 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,6 Prozent auf 5.230 nach unten. Der Euro zeigte sich wenig bewegt bis Börsenschluss bei 1,1350 Dollar, am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach.

Übergeordnet ist die Stimmung recht gut. Es stützte die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen China und den USA im Handelsstreit. Erste Gespräche sollen nun am Wochenende in der Schweiz zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng stattfinden. Positiv zur Kenntnis genommen wurde daneben, dass die chinesische Notenbank Leitzinsen und Mindestreservesatz gesenkt hat. Die jüngste Eskalation zwischen Indien und Pakistan belastete nicht.

Teils kräftige Kursbewegungen gab es bei den Einzelwerten, die von der Berichtssaison bewegt wurden. Für BMW ging es im DAX nach Quartalszahlen um 1,7 Prozent nach oben. Die Profitabilität ist nach Einschätzung von Jefferies stärker als erwartet ausgefallen. "BMW übertraf den Konsens bei den wichtigsten Gewinnkennzahlen und bekräftigte ihre Prognose, die vor der vollständigen Umsetzung der Zölle abgegeben worden war", betonten die Experten. BMW rechnet ab Juli mit wieder sinkenden Zöllen.

Geschäftszahlen von Fresenius überzeugen

Von guten Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Fresenius (+1,4%). Umsatz und Profitabilität lägen in der Breite knapp über den Erwartungen. Laut LBBW überzeugte vor allem Kabi. Die Prognose hat das Unternehmen bekräftigt. Siemens Healthineers büßten nach dem Quartalsbericht 1,7 Prozent ein.

Vonovia legten 2,6 Prozent zu, der Immobilienkonzern hat im ersten Quartal zweistellige Prozentwachstumsraten bei den Gewinnen verzeichnet, die Verschuldung in den Zielkorridor geführt und den operativen Cashflow ebenfalls deutlich verbessert. Für die Jahresziele 2025 sieht sich Vonovia auf Kurs. Unbeeindruckt zeigten sich Anleger davon, dass überraschend der CEO das Unternehmen verlässt.

"Starker Auftragseingang, aber die Marge könnte besser sein", so ein Marktteilnehmer zu Hensoldt. Die Aktie verlor 1 Prozent. Während Auftragseingang und auch Umsatzentwicklung die Erwartungen übertrafen, lag das operative Ergebnis knapp 7 Prozent unter Konsens. Den Mittelfristausblick erhöhte das Rüstungsunternehmen aber.

Jungheinrich gewannen 2,6 Prozent. Der Gabelstaplerhersteller hat sich im ersten Quartal dank eines deutlichen Umsatzwachstums operativ besser entwickelt und den Ausblick für 2025 bekräftigt. Für Auto1 ging es nach einem volatilen Handel 15,3 Prozent nach unten. Der Ausblick überzeugte Anleger nicht.

Novo Nordisk senkt die Ziele - Aktie steigt

Von durchwachsenen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf den französischen Versicherer AXA. Die Aktie schloss 0,7 Prozent leichter. Ahold Delhaize hatte nach Einschätzung der Analysten von Jefferies im ersten Quartal ein starkes Ergebnis erzielt. Zudem habe es weitere Marktanteile gewonnen. Der Kurs stieg um 2,5 Prozent.

Novo Nordisk schlossen trotz einer Senkung des Umsatz- und Gewinnausblicks 1,3 Prozent fester. "Hier waren die Erwartungen schon sehr niedrig", meinte ein Händler mit Blick auf die gesehene Baisse der Aktie. Der dänische Pharmakonzern leidet bekanntermaßen unter dem gestiegenen Wettbewerb rund um Diabetes- und Abnehmmittel in den USA.

Der am Vorabend mitgeteilte Aufstieg in den SDAX rückte MBB, Procredit und Thyssenkrupp Nucera in den Blick. Sie ersetzen dort mit Wirkung zum Freitag die Titel von Mutares, Nagarro und Stratec, die alle die Basiskriterien für eine Indexmitgliedschaft zuletzt verfehlt hatten. Nagarro werden zudem aus dem TecDAX entnommen, hier rücken Dräger nach. Indexorientierte Käufe und Verkäufe passiver Anleger sind vor allem auf die Schlusskurse am Donnerstag zu erwarten.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

ESTX 50 PR.EUR 5.230,19 -0,6% +7,5%

Stoxx-50 4.435,87 -0,7% +3,7%

Stoxx-600 533,47 -0,5% +5,7%

XETRA-DAX 23.115,96 -0,6% +16,8%

CAC-40 Paris 7.626,84 -0,9% +4,3%

AEX Amsterdam 896,02 +0,0% +1,9%

ATHEX-20 Athen 4.268,50 +0,7% +18,8%

BEL-20 Brüssel 4.414,40 -1,1% +4,7%

BUX Budapest 92.823,26 +1,0% +15,9%

OMXH-25 Helsinki 4.554,70 +0,3% +5,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.728,30 -0,0% -17,8%

PSI 20 Lissabon 7.021,62 +0,2% +9,9%

IBEX-35 Madrid 13.480,40 -0,4% +16,7%

FTSE-MIB Mailand 38.319,89 0,0% +12,8%

OBX Oslo 1.431,57 +0,2% +7,5%

PX Prag 2.103,61 +2,0% +17,2%

OMXS-30 Stockholm 2.431,64 +0,1% -2,2%

WIG-20 Warschau 2.748,53 +1,1% +24,0%

ATX Wien 4.233,63 +1,1% +14,4%

SMI Zürich 12.113,76 -1,0% +5,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:26 % YTD

EUR/USD 1,1341 -0,3% 1,1374 1,1346 +9,9%

EUR/JPY 162,7980 +0,5% 161,9885 162,0820 -0,6%

EUR/CHF 0,9312 -0,4% 0,9349 0,9350 +0,0%

EUR/GBP 0,8503 +0,0% 0,8503 0,8487 +2,8%

USD/JPY 143,5485 +0,8% 142,4285 142,8575 -9,5%

GBP/USD 1,3337 -0,3% 1,3377 1,3369 +6,8%

USD/CNY 7,2015 +0,1% 7,1970 7,1960 -0,2%

USD/CNH 7,2184 +0,1% 7,2112 7,2098 -1,7%

AUS/USD 0,6457 -0,5% 0,6491 0,6487 +4,9%

Bitcoin/USD 96.838,75 +2,2% 94.710,40 94.473,15 +1,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,39 59,09 -1,2% -0,70 -18,0%

Brent/ICE 61,38 62,04 -1,1% -0,66 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3385,75 3429,95 -1,3% -44,21 +30,7%

Silber 28,79 29,25 -1,6% -0,46 +4,7%

Platin 870,53 869,09 +0,2% 1,44 -0,7%

Kupfer 4,60 4,74 -2,9% -0,14 +13,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2025 12:08 ET (16:08 GMT)