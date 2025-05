Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 372,30 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 372,30 EUR ab. Die Allianz-Aktie sank bis auf 371,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 378,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 458.799 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 1,64 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 35,99 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 357,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,90 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,90 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

