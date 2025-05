Allianz Aktie News: Allianz legt am Donnerstagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 372,50 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 372,50 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 373,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 373,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.608 Allianz-Aktien.

Am 07.05.2025 markierte das Papier bei 378,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 36,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,73 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 357,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 28.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,49 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,90 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 35,03 Mrd. EUR eingefahren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,90 EUR je Allianz-Aktie.

