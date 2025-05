ROUNDUP: Aurubis auf Kurs zum Gewinnziel - Aktie legt zu

HAMBURG (dpa-AFX) - Niedrigere Entgelte fürs Schmelzen von Kupferkonzentrat haben im zweiten Geschäftsquartal auf den Gewinn von Aurubis gedrückt. Zudem schlugen höhere Anlaufkosten für den neuen Standort in den USA zu Buche. Solide Geschäfte mit Schwefelsäure - ein Nebenprodukt der Kupferherstellung - sowie positive Folgen gestiegener Metallpreise konnten dies nicht komplett auffangen. An seinem Jahresausblick hält Konzernchef Toralf Haag fest.

Bei einem Umsatzanstieg um 14 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro fiel der operative Gewinn vor Steuern in den drei Monaten bis Ende März um ein Viertel auf 99 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich stand ein Ergebnis von 76 Millionen Euro - nach 105 Millionen vor einem Jahr.

Analyst Christian Obst von der Baader Bank schrieb in einer ersten Reaktion von guten Resultaten in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Die Markterwartungen dürften sich kaum verändern. Für die Aurubis-Aktien ging es in einem insgesamt positiven Gesamtmarkt bis zur Mittagszeit um gut ein Prozent auf 76,10 Euro nach oben.

Für das gesamte laufende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet der MDax-Konzern (MDAX) weiterhin mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 300 bis 400 Millionen Euro - konkretisierte das nun aber auf etwa die Mitte der Spanne. Letzteres steht auch im Einklang mit der mittleren Analystenschätzung. Nach der ersten Geschäftsjahreshälfte steht bereits ein operativer Vorsteuergewinn von 229 Millionen Euro in den Aurubis-Büchern.

Durch die von den USA ausgelösten internationalen Zollstreitigkeiten sieht Aurubis kaum direkte Auswirkungen. Kupfer sei von den reziproken Zöllen nicht betroffen, die die US-Regierung Anfang April bekannt gegeben habe, betonte das Management in einer Präsentation für Investoren und Analysten. Zwar schauten sich die USA den internationalen Kupferhandel an, was durchaus zu Einfuhrzöllen führen könnte. Ein Ergebnis der Untersuchung werde aber nicht vor November erwartet.

Gleichzeitig würden Einfuhrzölle auf Kupfer in den USA die Nachfrage nach heimischer Kupferherstellung erhöhen, hieß es weiter. Davon würde Aurubis mit seinem eigenen Standort in den USA profitieren.

Im September hatte Aurubis ein Recyclingwerk in Augusta (Richmond County) im US-Bundesstaat Georgia eröffnet. Insgesamt rund 740 Millionen Euro steckt der Konzern in den neuen Standort, um von dem Recycling-Boom in dem Land zu profitieren. Ein zweites Modul folgt. Zunächst fallen Anlaufkosten an; ab dem übernächsten Geschäftsjahr 2026/27 soll Richmond dann einen Gewinnbeitrag leisten, hatte die Unternehmensführung im Februar erklärt./mis/stw/stk