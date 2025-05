Krypto-Marktbericht

Der Bitcoin setzt seinen Anstieg fort und steht nun nur noch knapp unter der runden Market von 100.000 US-Dollar. So bewegen sich die größte Cyberdevise und die anderen Währungen heute.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagvormittag zeitweise um 2,28 Prozent auf 99.261,33 US-Dollar auf und steht damit nur noch knapp unter der runden Marke von 100.000 US-Dollar, die er zuletzt im Februar überschritten hatte. Angetrieben wird die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung dabei weiterhin von der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollkonflikt zwischen China und den USA. Am Vortag stand der Bitcoin bei 97.046,58 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu - und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 41,2 Prozent.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 9,68 Prozent auf 420,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 383,19 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 6,44 Prozent auf 1.927,92 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.811,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Litecoin-Kurs um 4,00 Prozent auf 93,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,48 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 3,12 Prozent auf 2,193 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,126 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 5,71 Prozent stärker bei 0,7099 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,6716 US-Dollar.

Nach 283,14 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,41 Prozent auf 284,31 US-Dollar gestiegen.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach oben. IOTA gewinnt 6,20 Prozent auf 0,2191 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2063 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0047 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0050 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2711 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2604 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,12 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0179 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0174 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 3,44 Prozent auf 22,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 21,45 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 4,29 Prozent auf 5,913 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 5,670 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

