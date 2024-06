Allianz Aktie News: Allianz wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 258,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 258,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 258,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 260,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 176.841 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 202,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 27,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Das EPS lag bei 6,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,66 Mrd. EUR – ein Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,82 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen die Analysten die Allianz-Aktie im Mai 2024 ein

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

Börse Frankfurt: DAX letztendlich schwächer