Allianz Aktie News: Allianz legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 260,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 260,40 EUR nach oben. Bei 260,60 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 260,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.277 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 12.07.2023. Mit Abgaben von 20,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Das EPS belief sich auf 6,32 EUR gegenüber 5,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent auf 37,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge