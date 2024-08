Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Montagvormittag zu

Allianz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 257,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 257,00 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 257,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.079 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 8,95 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,71 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 290,67 EUR an.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 28,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,07 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,86 EUR im Jahr 2024 aus.

