Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 260,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 260,40 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 260,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 260,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.857 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,53 Prozent. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 202,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 22,29 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 286,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2024. Das EPS lag bei 6,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

