Allianz Aktie News: Allianz gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 347,00 EUR ab.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 347,00 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 346,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 348,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.601 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2025 auf bis zu 349,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 31,33 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,60 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 327,43 EUR an.

Am 28.02.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

