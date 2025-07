Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Mittwochvormittag positiv

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 341,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 341,40 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 341,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 340,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.261 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 378,50 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 43,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,69 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,57 EUR an.

Am 15.05.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,78 EUR fest.

