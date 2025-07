Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 343,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 343,50 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 341,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.407 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 44,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,68 EUR je Allianz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 356,00 EUR an.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,32 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Fokus: Milliardenschwerer Aktienrückkauf löst bislang keinen Aufwärtstrend aus

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen

Allianz-Aktie klettert: Experten sehen Potenzial bei Allianz