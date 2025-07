Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 344,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 344,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 343,80 EUR. Mit einem Wert von 344,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.369 Stück gehandelt.

Am 07.05.2025 markierte das Papier bei 378,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 9,93 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,79 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,66 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 356,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,61 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Am 06.08.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,77 EUR je Aktie aus.

