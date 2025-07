Allianz Aktie News: Allianz fällt am Montagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 343,80 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 343,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 342,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 344,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 122.773 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 9,17 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 30,69 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,66 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 356,00 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,32 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,77 EUR je Aktie belaufen.

