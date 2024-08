Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Allianz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 257,50 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 257,50 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 258,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.506 Allianz-Aktien.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,21 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,75 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 290,67 EUR an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 14.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

