Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Allianz 197,00 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 198,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 197,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.127.780 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 14,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 156,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,76 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,45 EUR.

Am 09.11.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 34.800,00 EUR gegenüber 34.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Allianz am 17.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 17,08 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie in Grün: Allianz will Preise für Manager-Versicherungen erhöhen

Generali-Aktie fester: Generali rechnet nicht mit großen Auswirkungen von neuen Bilanzierungsregeln

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com