Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Allianz 205,50 EUR

-0,75% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,1 Prozent auf 204,80 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 204,75 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,05 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 518.942 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 224,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,10 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 254,00 EUR an.

Allianz ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,74 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 36.700,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,43 Prozent verringert.

Am 12.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 10.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 24,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Generali Aktie mit Gewinnen: Generali verdient operativ glänzend - Erwartungen übertroffen

Allianz-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Allianz-Aktie etwas höher: Abbau von TLTRO-Liquidität wird Kreditvergabe beeinflussen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com