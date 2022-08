Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Allianz 180,44 EUR

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 180,66 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,00 EUR an. Mit einem Wert von 180,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.736 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 232,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 168,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 241,54 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,22 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.100,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.300,00 EUR eingefahren.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.11.2023.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 17,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

