Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag höher

Kurs der Allianz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 290,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Allianz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 290,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 291,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.360 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,75 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 28,52 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie nach Kaufempfehlung von Goldman Sachs stabil

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone