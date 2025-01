Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag behauptet

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 306,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 306,10 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 306,40 EUR aus. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 305,30 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 305,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.193 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,00 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,29 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 238,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 28,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 15,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,14 EUR.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie vermeldet. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,00 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

Investment-Tipp Allianz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Freundlicher Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus