Allianz-Aktie aktuell: Allianz gewinnt an Fahrt

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 198,22 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.700 Punkten tendiert. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 198,68 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.665 Allianz-Aktien.

Am 17.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,50 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2020 bei 148,60 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,67 EUR je Allianz-Aktie an. In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 21,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

