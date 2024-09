Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 291,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 291,80 EUR. Bei 295,10 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 291,60 EUR nach. Bei 292,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 598.942 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 295,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,13 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR am 24.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,90 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,50 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 EUR, nach 5,82 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie nach Kaufempfehlung von Goldman Sachs stabil

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone