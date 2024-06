Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Allianz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 258,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 258,50 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 258,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 663.363 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 202,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,72 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,79 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 286,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2024. Es stand ein EPS von 6,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Allianz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,85 EUR fest.

