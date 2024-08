Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Aufschlag

Allianz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 271,20 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 271,20 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 271,80 EUR an. Mit einem Wert von 270,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 234.449 Allianz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 20,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,75 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,67 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,82 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2025 dürfte Allianz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,91 EUR fest.

