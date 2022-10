Allianz Aktie News: Allianz am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Allianz 171,36 EUR

-0,50% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 170,52 EUR. Bei 169,88 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 171,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 283.150 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Mit Abgaben von 9,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 237,62 EUR angegeben.

Am 05.08.2022 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 10.11.2023.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 16,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie wenig bewegt: Allianz Trade sieht kriminelle Mitarbeiter als hohe Gefahr

Swiss Re-Aktie steigt: Swiss Re will künftig Erstversicherer mehr in die Pflicht nehmen

September 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com