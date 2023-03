Allianz Aktie News: Allianz verliert am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,95 EUR

0,05% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 207,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 207,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 208,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.604 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 224,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 7,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 33,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 254,00 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 17.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von -0,74 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38.400,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36.700,00 EUR.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 10.05.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Credit Suisse-Aktie deutlich höher: Durch CS-Übernahme wohl zehntausende Jobs gefährdet - Anleger in AT1-Anleihen prüfen rechtliche Schritte

Allianz-Aktie in Grün: Zusammenarbeit mit FC Bayern um zehn weitere Jahre verlängert

Allianz-Experten: Banken dürften nach SVB-Insolvenz bei Kreditvergabe vorsichtiger werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com