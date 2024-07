Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag mit Aufschlag

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 260,50 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 260,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 260,60 EUR. Bei 260,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.798 Allianz-Aktien.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2023 auf bis zu 210,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,25 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,73 EUR je Allianz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,67 EUR an.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

