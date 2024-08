Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 272,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 272,30 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 272,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.463 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,83 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 215,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,77 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,79 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 290,67 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

