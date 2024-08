Allianz Aktie News: Allianz verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich Allianz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Mit einem Wert von 271,60 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 271,60 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 271,90 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 271,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 271,40 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 10.684 Aktien.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 3,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 25,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,67 EUR.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags fester

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein