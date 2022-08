Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Allianz 174,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 174,58 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 174,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 196.954 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,91 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 168,20 EUR am 14.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 3,79 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,58 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 37.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.300,00 EUR umgesetzt worden waren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.11.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 17,89 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

