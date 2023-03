Allianz Aktie News: Allianz am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Allianz 202,00 EUR

Um 11:48 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 202,35 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 201,70 EUR. Bei 206,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 361.151 Allianz-Aktien.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 29,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 254,00 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 36.700,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,43 Prozent verringert.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 12.05.2023 vorlegen. Allianz dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 24,37 EUR je Allianz-Aktie.

