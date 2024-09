Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 294,80 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 294,80 EUR ab. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 293,80 EUR nach. Mit einem Wert von 294,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.627 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 296,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (215,75 EUR). Abschläge von 26,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,90 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Allianz veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,71 EUR je Aktie belaufen.

