Allianz-Aktie aktuell: Anleger greifen bei Allianz zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 202,30 EUR

1,16% Charts

News

Analysen

Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 202,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Allianz-Aktie legte bis auf 203,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,80 EUR. Zuletzt wechselten 270.243 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2020 markierte das Papier bei 232,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 19.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,10 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,69 EUR für die Allianz-Aktie aus. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 19,89 EUR je Allianz-Aktie.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie fester: Konzernchef warnt vor Pleiten von Lebensversicherern

Swiss Re-Aktie fester: Katastrophen kosten Versicherer 2020 so viel wie selten zuvor

Die Lieblinge der Deutschen: Die 10 populärsten Aktien im Depot

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com