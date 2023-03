Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Allianz 212,00 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 211,95 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,80 EUR zu. Bei 210,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 380.568 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 5,61 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 156,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 254,00 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz gewährte am 17.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 10.05.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,37 EUR je Aktie.

